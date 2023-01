Google Pixel 7 Pro: il TOP di gamma per chi ama fare foto

Se state cercando un nuovo smartphone premium in grado di fare ottime fotografie in ogni contesto, realizzare splendide immagini anche al buio e, perché no, anche video nitidi e cinematografici, abbiamo la soluzione che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del potentissimo Google Pixel 7 Pro, un device “pure Android” che costa solo 899,00€ sul sito ufficiale dell’azienda. Tuttavia, per chi non lo sapesse, su Amazon si trova in super sconto con un risparmio medio pari al 7%; in poche parole, sarà vostro con soli 839,00€.

Le spese di spedizione sono comprese nel costo (ma sono gratuite) e la consegna è immediata e veloce. In pochissimi giorni sarà da voi. Inoltre vi è la possibilità di dilazionare il costo del telefono in comode rate con Cofidis, oltre che con il sistema interno al sito. In casi estremi, sappiate che c’è anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto dell’articolo. Come non segnalare infine, la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Google Pixel 7 Pro: il cameraphone che costa poco

Sotto la scocca batte un cuore Google Tensor G2 di seconda generazione; questo chip, coadiuvato dall’intelligenza artificiale, fornisce potenza al gadget ma aiuta anche il sistema a realizzare scatti unici. Se avete degli auricolari Pixel Buds e magari anche uno smartwatch Pixel, questi articoli comunicheranno con loro in un modo mai visto prima.

Pixel 7 Pro è realizzato con materiali riciclati ma ha un look premium che si percepisce anche dal primo sguardo. Il sistema fotografico poi, è degno del miglior iPhone 14 Pro, ma cosa molto, molto meno. Infine, vi è un software Android 13 senza skin aggiuntive: leggero, smart e ricco di features che non si trovano in nessun altro smartphone Android.

A 839,00€ è lo smartphone top di gamma da acquistare oggi, ma siate veloci; potrebbero terminare le scorte da un momento all’altro.

