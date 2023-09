Google Pixel 7 Pro: il top di gamma da comprare OGGI su Amazon (-140€)

Oggi vogliamo consigliarvi l’ottima ammiraglia di casa Google; si chiama Pixel 7 Pro, è uscita sul mercato un anno fa ma èp ancora oggi validissima e interessante per ciò che offre. Questo smartphone è il top di gamma dell’azienda, dotato di un processore Google Tensor G2, del chip Titan per la sicurezza dei dati degli utenti, di uno schermo OLED da 6,7″ con refresh rate di 120 hz e risoluzione QuadHD e il fingerprint è integrato nel pannello.

Ottimo il frame laterale e la back cover che supporta la ricarica wireless. Non possiamo non citare la sefliecam incastonata in un foro di piccole dimensioni e il modulo fotografico posteriore composto da tre sensori all’avanguardia che girano video di qualità cinematografica in 4K e permettono di realizzare foto assurde anche al buio. Questo gioiello si porta a casa con soli 759,00€, spese di spedizione incluse: non lasciatevelo sfuggire.

Google Pixel 7 Pro a 759,00€: sconto folle su Amazon

Acquistando Google Pixel 7 Pro da Amazon si avrà diritto ad una serie di vantaggi non da poco; come non citare la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. In alternativa, potrete optare per la spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Si può fare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e, come se non bastasse, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte con il supporto logistico del sito di Amazon. Se l’importo del telefono vi risulterà troppo elevato, potrete comunque dilazionarlo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Non lasciatevelo sfuggire, è un best buy assoluto: Google Pixel 7 Pro da 128 GB a soli 759,00€ al posto di 899,00€ è lo smartphone top da acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.