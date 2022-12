Google Pixel 7 Pro è al MINIMO STORICO su Amazon con questa nuova offerta

Il Google Pixel 7 Pro si conferma essere uno dei top di gamma più convenienti del momento. Lo smartphone, grazie alla nuova offerta Amazon, può essere acquistato al prezzo minimo storico. Attualmente, infatti, il punto di riferimento della gamma Pixel è acquistabile al prezzo scontato di 791 euro invece di 899 euro.

Da notare che è anche possibile optare per l’acquisto in 12 rate mensili da 65 euro. L’offerta in questione è a tempo limitato e potrebbe esaurirsi in qualsiasi momento. Il consiglio, quindi, è di verificare subito la disponibilità dello smartphone e, eventualmente, procedere con l’acquisto dal link qui di sotto. Da notare che in sconto c’è anche il Pixel 7 disponibile a 611 euro.

Google Pixel 7 Pro: in offerta al minimo storico su Amazon

Il Google Pixel 7 Pro ha tutte le carte in regola per essere considerato un riferimento assoluto del mercato. Lo smartphone può contare su di un display da 6,7 pollici con pannello AMOLED, risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone è il SoC Google Tensor G2 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica wireless.

Il comparto fotografico include tre fotocamere posteriori con sensore principale da 50 Megapixel, sensore teleobiettivo da 48 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Da segnalare anche un sensore di impronte digitali sotto al display e il sistema operativo Android 13.

Con la nuova offerta Amazon, disponibile per un tempo limitato, è possibile acquistare il Google Pixel 7 Pro al prezzo minimo storico sullo store. Lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 791 euro invece di 899 euro. Da segnalare anche la possibilità di optare per l’acquisto in 12 rate mensili da 65 euro. Per verificare se l’offerta è ancora attiva è possibile utilizzare il link qui di sotto:

