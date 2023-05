Google Pixel 7 Pro con sconto di 140€ grazie a QUEST'OFFERTA (anche a rate)

Il Google Pixel 7 Pro diventa sempre di più lo smartphone da comprare se si cercano prestazioni al top ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello dei principali top di gamma Android e iPhone. Con la nuova offerta eBay, infatti, è possibile acquistare lo smartphone di Google al prezzo scontato di 759 euro invece di 899 euro. C’è anche la possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Google Pixel 7 Pro al prezzo più basso possibile con quest’offerta

Il Google Pixel 7 Pro può contare su di una scheda tecnica davvero completa che ruota intorno al potente SoC Google Tensor G2 che viene supportato da 12 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da notare anche una batteria da 5.000 mAh in grado di garantire un’autonomia più che soddisfacente.

Tra le specifiche del Google Pixel 7 Pro c’è spazio anche per un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore che offre scatti di qualità elevatissima. Lo smartphone è dotato, naturalmente, del sistema operativo Android 13 e potrà contare su di un supporto software di lunghissima durata.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Google Pixel 7 Pro al prezzo scontato di 759 euro invece di 899 euro. Si tratta di un prezzo decisamente più basso rispetto a quello proposto oggi da altri store come il Google Store o Amazon. L’offerta, inoltre, prevede la possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere alla promozione è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.