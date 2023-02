Google Pixel 7 Pro con Buds-A: bundle in offerta al MINIMO STORICO su Amazon

Il Google Pixel 7 Pro è uno degli smartphone più interessanti del momento e, in bundle con le Pixel Buds A-Series, diventa ancora più interessante grazie alla nuova offerta Amazon. In questo momento, infatti, è possibile acquistare il top di gamma di Google in questo interessante bundle al prezzo minimo storico. L’offerta, infatti, permette l’acquisto al prezzo scontato di 829 euro invece di 998 euro con un risparmio di 168 euro. Si tratta di una promozione da cogliere al volo che può rappresentare l’occasione giusta per cambiare smartphone e cuffie contemporaneamente ad un prezzo conveniente. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto:

Google Pixel 7 Pro con Buds-A Series in offerta su Amazon con un ottimo sconto

Il Google Pixel 7 Pro è uno smartphone completo ed in grado di offrire prestazioni al top, grazie al SoC Google Tensor G2 oltre che ad un software ottimizzato al massimo da Google. Lo smartphone ha anche una tripla fotocamera posteriore che, come confermano i test, è in grado di garantire prestazioni ottimali in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche troviamo anche un display LTPO AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+. Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida e alla ricarica wireless.

Con la nuova offerta Amazon è, quindi, possibile acquistare il bundle composto dal Google Pixel 7 Pro e le Buds-A Series al prezzo scontato di 829 euro invece di 998 euro. Lo sconto è di ben 168 euro. A proporre l’offerta è direttamente Amazon che mette a disposizione anche una consegna rapida. Per sfruttare la promozione è disponibile il link qui di sotto:

