Google Pixel 7 Pro Bianco Ghiaccio, Amazon conferma lo sconto

Cerchi uno smartphone 5G Android di ultima generazione? Non perdere allora l’offerta di Amazon su Google Pixel 7 Pro.

Si tratta della versione esclusiva Amazon, disponibile nella colorazione Bianco Ghiaccio, che puoi acquistare a soli 809 euro invece di 899 euro, con uno sconto del 10%.

Google Pixel 7 Pro Bianco Ghiaccio: eleganza e potenza al suo servizio

Google Pixel 7 Pro è uno smartphone che ti offre il meglio della tecnologia Google, con un design elegante e raffinato, un display OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una batteria che dura fino a 24 ore. Inoltre, grazie alla ricarica rapida e alla ricarica wireless inversa, puoi ricaricare il tuo Pixel 7 Pro in pochi minuti o condividerlo con altri dispositivi.

Uno dei punti di forza è la fotocamera posteriore da 50 MP con teleobiettivo da 48 MP e grandangolo da 12 MP, che ti permette di scattare foto e video incredibili in qualsiasi condizione di luce. Puoi anche registrare video in 4K a 60 fps o in slow motion a 240 fps, e usare le funzioni intelligenti come il Motion Mode, il Magic Eraser e il Night Sight per migliorare le tue immagini. E con la fotocamera anteriore da 12 MP, puoi fare selfie perfetti o videochiamate nitide.

Google Pixel 7 Pro è anche uno smartphone sicuro e intelligente, grazie al chip Titan M2 che protegge i tuoi dati e al sistema operativo Android 12 che si adatta alle tue preferenze. Inoltre, puoi usare l’Assistente Google per controllare il tuo Pixel 7 Pro con la voce o gestire i tuoi dispositivi smart compatibili. E con il Riepilogo, puoi avere informazioni utili al momento giusto, come il meteo, il traffico o le notifiche.

Non lasciarti sfuggire questa occasione e acquista subito il tuo Google Pixel 7 Pro nella versione esclusiva Amazon a soli 809 euro invece di 899 euro. Potrai goderti uno smartphone potente, bello e funzionale, che ti offre il meglio dell’esperienza Google.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.