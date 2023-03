Google Pixel 7: ora al PREZZO GIUSTO con la nuova offerta di Amazon (-79€)

Acquistare un Google Pixel 7 a prezzo ridotto non è mai facile: le offerte sono poche e spesso con sconti minimi. Per questo motivo, la nuova offerta Amazon disponibile per un periodo di tempo limitato rappresenta un’occasione da cogliere al volo.

Attualmente, infatti, lo smartphone di Google viene proposto al prezzo scontato di 599 euro invece di 679 euro. Da notare che nel prezzo è incluso anche il caricatore USB-C da 30 W che consente di ricaricare rapidamente lo smartphone. L’offerta riguarda la versione Nero Ossidiana dello smartphone.

Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Google Pixel 7: ora in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

Il Google Pixel 7 è lo smartphone giusto per accedere ad un’esperienza completa e “pura” di Android, curata direttamente da Google e senza inutili personalizzazioni software. Il risultato è un software veloce, fluido e in grado di garantire prestazioni eccellenti.

Lo smartphone può contare sul SoC Google Tensor G2 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage oltre che da un display AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Il Pixel 7 può contare su di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12Megapixel, e su di una batteria da 4.355 mAh. Il sistema operativo è Android 13.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 7 al prezzo scontato di 599 euro invece di 679 euro con la possibilità di sfruttare, incluso nel prezzo, anche il caricatore USB-C da 30 W. Per accedere all’offerta, disponibile solo per un periodo di tempo limitato, si può fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.