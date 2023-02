Google Pixel 7: nuovo MINIMO STORICO con QUEST'OFFERTA di Amazon

Il Google Pixel 7 diventa sempre più conveniente e scende sotto quota 600 euro con la nuova offerta Amazon, raggiungendo un nuovo prezzo minimo storico. In queste ore, infatti, lo smartphone di Google viene proposto al prezzo scontato di 593 euro. Si tratta di un’occasione unica per acquistare ad un prezzo conveniente uno degli smartphone più interessanti del mercato, in grado di abbinare dimensioni compatte, ottime prestazioni e un prezzo decisamente più accessibile rispetto ai tradizionali top di gamma. L’offerta, disponibile per un periodo di tempo limitato, è accessibile dal link qui di sotto.

Google Pixel 7: ora al prezzo minimo storico su Amazon

Continuano le offerte sul Google Pixel 7 che diventa sempre più conveniente. Lo smartphone può contare su di una scheda tecnica completa con un display AMOLED da 6,3 pollici e il SoC Google Tensor G2 supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Tra le specifiche c’è spazio per una doppia fotocamera posteriore e per un sensore di impronte digitali sotto al display.

Il punto di forza del Google Pixel 7 è, naturalmente, il comparto software e l’elevata ottimizzazione. Con Android 13 in versione “pura” e curata direttamente da Google è possibile trovare il giusto equilibrio tra prestazioni ed efficienza. Scegliere il Pixel 7 significa, quindi, accedere ad una soluzione completa, sia lato hardware che software.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 7 al prezzo scontato di 593 euro. Si tratta di un nuovo minimo storico che consente di ridurre in modo significativo la spesa per l’acquisto dello smartphone di Google. Per sfruttare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.