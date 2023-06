Google Pixel 7: MINIMO STORICO su Amazon, lo paghi meno di 542€

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia alta Android che però, grazie agli sconti di Amazon, risulterà essere un best buy assoluto. Si chiama Google Pixel 7 ed è un’ammiraglia premium dal prezzo contenuto (solo 649€) ma adesso sarà vostra con un risparmio magnifico, eccezionale, incredibile. Lo pagherete 541,33€, spese di spedizione incluse. Capite bene che un’offerta simile non si vede tutti i giorni pertanto il nostro consiglio è quello di affrettarvi ad effettuare l’acquisto; le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – l’offerta potrebbe finire da un momento all’altro.

Il modello in sconto è quello in colorazione “nero ossidiana” e presenta 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno su memorie rapide; tutti i prezzi includono l’IVA e la consegna è celere e immediata. In pochissimi giorni arriverà presso il vostro domicilio ma potrete anche farvelo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Google Pixel 7: con Amazon avrete tantissimi vantaggi

Grazie al noto portale di e-commerce americano riceverete in omaggio le spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo, ma non finisce qui. Avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo del dispositivo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, a tasso zero e in cinque pratiche soluzioni. Concludiamo parlandovi della garanzia di ben due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, con il supporto logistico di Amazon.

Google Pixel 7 è l’ammiraglia Android che non rinuncia a nulla; lo schermo è definito e risoluto, il processore Google Tensor G2 è potentissimo ed è coadiuvato dall’intelligenza artificiale, le fotocamere sono di punta e la batteria dura tanto e si adatta alle vostre esigenze e abitudini. Con un prezzo di soli 541,33€ non potete lasciarvelo sfuggire.

