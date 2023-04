Google Pixel 7: l'ammiraglia che costa POCHISSIMO su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi un flagship Android davvero unico nel suo genere; ci riferiamo al meraviglioso e potentissimo Google Pixel 7, un device top di gamma che però, grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa con un prezzo veramente irrisorio. Pensate che dovrebbe costare (di listino) 649,00€, ma che sarà vostro con soli 567,52€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un risparmio veramente notevole per un telefono incredibile che viene realizzato direttamente dal colosso di Mountain View.

Google Pixel 7: l’ammiraglia che devi comprare oggi

Il risparmio, come detto, è esagerato, ma i vantaggi non finiscono qui. Acquistandolo da questo sito avrete accesso anche alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo. Si potrà usufruire della possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, dulcis in fundo, avrete anche il reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Come non citare poi i due anni di garanzia con il rivenditore. Questo implica che si potrà aver diritto ad un’assistenza veramente eccellente, attiva tutti i giorni. I tecnici saranno pronti ad aiutarvi via chat o mediante una telefonata, dalle sei a mezzanotte. Cosa volere di più? Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

Ha uno schermo bellissimo super risoluto e ricco di tecnologia che si vede bene in ogni condizione di luce, c’è un potente processore Google Tensor G2 che, oltre a far girare fluidi tutti i software, viene coadiuvato dall’intelligenza artificiale per realizzare scatti unici. A proposito, le fotocamere sono di punta e consentono di scattare foto nitide anche al buio, prive di rumore e video in modalità cinematica con sfocatura professionale. La batteria si adatta alle vostre esigenze per durare sempre di più. A soli 567,52€ Google Pixel 7 è un top di gamma fantastico.

