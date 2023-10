Google Pixel 7: la scelta vincente, oggi costa solo 599€

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta clamorosa. Di fatto, abbiamo visto che il potentissimo Google Pixel 7, il top di gamma dello scorso anno del colosso di Mountain View, dispone di un rapporto qualità-prezzo ineccepibile sul noto portale di e-commerce americano. Viene venduto e spedito al costo speciale di soli 599,00€, spese di spedizione incluse.

C’è la garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Non lasciatevi sfuggire questo prodotto spettacolare che, fra le altre cose, gode anche di un’incredibile vantaggio. Si può dilazionare l’importo complessivo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati.

Google Pixel 7: il top del momento ad un prezzo wow

Non lasciatevi sfuggire una simile occasione: è un’ammiraglia di prim’ordine, compatta e tascabile, con uno schermo da 6,1″ OLED con refresh rate da 90 Hz e moltissime altre features di punta a bordo. Il chipset interno è il Google Tensor G2 con AI al seguito, correlato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Come non segnalare le fantastiche ottiche di bordo, le due fotocamere che riescono a girare video in 4K di livello cinematografico e che scattano foto perfette per un’elaborazione degna di nota. La batteria è una cella adattiva che, appunto, si adatta alle abitudini e alle necessità degli utenti e c’è anche la ricarica rapida via cavo. Ottimo poi il software interno con tante chicche software legate all’intelligenza artificiale. Per la protezione dei dati degli utenti, infine, troviamo il fingerprint in-display e il chip Titan M.

Cosa aspettate? A soli 599,00€ questo Pixel 7 è un super best buy; siate veloci, il modello in sconto è quello in colorazione bianco ghiaccio con 128 GB di memoria interna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.