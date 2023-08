Google Pixel 7: in offerta a 529€ è un vero BEST BUY (anche a rate)

Il Google Pixel 7 continua a essere un riferimento del mercato smartphone grazie a dimensioni compatte, prestazioni da top di gamma e un’ottimizzazione software al top del settore. In questo momento, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 529 euro grazie a questa nuova offerta eBay. C’è anche la possibilità di acquistare lo smartphone in 3 rate senza interessi scegliendo di pagare con PayPal. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Google Pixel 7: in offerta a questo prezzo è un best buy

Il Google Pixel 7 ha tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni a un prezzo accessibile. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Google Tensor G2, garanzia di prestazioni eccellenti, a cui si affianca una batteria da 4.335 mAh oltre a 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Lo smartphone di Google è dotato di una doppia fotocamera posteriore, in grado di garantire prestazioni nettamente superiori rispetto alle proposte della fascia media del mercato. Lato software, invece, c’è Android 13 con la garanzia di un’elevata ottimizzazione e un supporto software prolungato nel tempo da parte di Google.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Google Pixel 7 al prezzo scontato di 529 euro. Lo smartphone può essere pagato anche in 3 rate senza interessi grazie alla possibilità di completare l’acquisto con PayPal. Per accedere all’offerta, che sarà valida solo per un breve periodo di tempo, è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.