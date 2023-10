Google Pixel 7: il top di gamma che dovete acquistare OGGI su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia altissima e non sapete cosa acquistare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Google Pixel 7 che costa solo 649,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia di prim’ordine che ha un costo veramente irrisorio per quel che offre. Prima di addentrarci nella sua disamina, tuttavia, vi ricordiamo che lo smartphone viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano, pertanto avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi. In primo luogo, citiamo la consegna celere e gratuita, oltre che garantita; avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Infine, potrete anche dilazionare l’importo complessivo del telefono in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale: non lasciatevelo sfuggire. Questo è un top da prendere al volo.

Google Pixel 7: non lasciatevelo sfuggire

Il top di gamma entry level di casa Google, il Pixel 7, si porta a casa con soli 649,00€: il prezzo è veramente ottimo per un gadget del genere che presenta specifiche di alto rilievo. Citiamo il processore Google Tensor G2 coadiuvato da un modem 5G, da tanta RAM e da 128 GB di memoria interna. La batteria dura tantissimo con una singola carica e si ricarica in un lampo con la fast charge via cavo (USB Type-C); inoltre è anche adattiva e ciò significa che si adatterà, appunto, alle vostre esigenze e abitudini. Le fotocamere di questo smartphone realizzano scatti veramente ottimi in qualsiasi contesto e in qualsiasi condizione di luce. I video sono eccellenti, di qualità cinematografica con la Cinematic Blur che dona uno sfondo sfocato morbidissimo.

Infine, citiamo il display risoluto FullHD+ con refresh rate di 90 Hz, cornici sottili e selfiecam per ottimi autoscatti; sotto la scocca batte anche un chip per la sicurezza dei dati degli utenti, il Titan M2 che, unito alla VPN di Google One integrata nel sistema operativo, donerà una protezione assoluta contro gli attacchi hacker. A 649,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Vuoi conoscere il prezzo di oggi di Google Pixel 7 su tutti i principali store italiani e stranieri? Segui il link e visita :puoi risparmiare su questo smartphone fino a €181 rispetto al suo prezzo medio, selezionando la promozione di JollyShop!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.