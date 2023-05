Google Pixel 7: è un "dieci" ma costa quanto un "sei" (prezzo TOP su Amazon)

Google Pixel 7 è un super top di gamma che oggi pagherete solo 606,59€ al posto di 649,00€. Capite bene che lo sconto è molto interessante, ma anche il suo prezzo di listino lo è. Questo è un flagship in tutto e per tutto, realizzato dal colosso di Mountain View e venduto ad un costo concorrenziale. Ci troviamo di fronte ad un best buy senza eguali, raggiunto forse, solo dal fratellino midrange Pixel 7a, anch’esso molto frizzante per il suo rapporto qualità-prezzo.

Google Pixel 7 su Amazon: Best Buy senza paragoni

Ad ogni modo, il Pixel 7 è un gadget eccezionale, in grado di fare fotografie bellissime sia con la selfiecam che con le lenti posteriori. Ottimo il comparto fotografico di punta, composto da camere all’avanguardia, da sensori risoluti che sono in grado di girare video in 4K HDR di qualità cinematografica. Come non citare poi il processore di bordo, l’ottimo Google Tensor G2 di seconda generazione che vanta caratteristiche sensazionali e permette di usare lo smartphone come un gaming phone senza il minimo problema. Va benissimo sia per l’uso social che per il classico utilizzo quotidiano, ma è fantastico anche nelle operazioni più complesse. Il merito è da trovare anche nell’interazione del SoC con l’intelligenza artificiale. Lo schermo OLED da 6,4 pollici con refresh rate da 90 Hz fa vedere bene i vostri contenuti; è vibrante, ben realizzato, con angoli di visione egregi. Noi vi consigliamo di comprare questo Pixel 7 perché è un best buy, un’ammiraglia travestita da midrange. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili su Amazon.

Google Pixel 7 si configura quindi come un vero e proprio best buy unico, venduto e spedito da Amazon, con consegna celere e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Altresì è possibile dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. A soli 606,59€ questo Pixel 7 è da comprare al volo.

