Google Pixel 7: è lui il top di gamma da comprare OGGI su Amazon

Il meraviglioso smartphone top di gamma di Google, il Pixel 7, oggi si porta a casa ad un prezzo sensazionale: grazie agli sconti folli di Amazon infatti, potrà essere vostro con soli 600,09€, spese di spedizione incluse nel prezzo. Capite bene che si tratta di un costo irrisorio per un device di punta come questo. Avrete poi tantissimi vantaggi esclusivi se lo acquisterete da Amazon.

Il telefono in questione viene venduto e spedito dal portale di e-commerce americano e questo implica che si avrà accesso ad una serie di garanzie non da poco. La transazione sarà sicura e immediata, avrete accesso a due anni di assistenza tecnica e di supporto logistico con gli esperi di Amazon che saranno sempre pronti a supportarvi in ogni momento, ma non solo. Godrete anche della possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e pensate che, volendo, potrete dilazionare l’importo del gadget in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. A poco più di 600€ questo è il flagship che vi consigliamo oggi su Amazon. Siate veloci prima che terminino le scorte disponibili.

Google Pixel 7: l’ammiraglia che tutti stanno comprando oggi

Il Pixel 7 di Google si presenta come un telefono di fascia altissima, dotato di caratteristiche incredibili, di un processore premium come il Google Tensor G2 (coadiuvato da RAM da 8 GB e da Storage da 128 GB), di un che Titan M2 per la sicurezza dei dati degli utenti, ma non finisce qui. C’è un ottimo comparto fotografico che serve a realizzare scatti incredibili, nitidi, brillanti e video in 4K di qualità cinematografica. Come non evidenziare poi l’estetica accattivante del prodotto che è unica nel suo genere.

A soli 600,09€ questo è il miglior flagship che si possa comprare oggi su Amazon, ma siate veloci, le scorte potrebbero terminare a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.