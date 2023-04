Google Pixel 7 è il top di gamma del momento: OGGI con lo sconto del 9%

Google Pixel 7 è uno smartphone Android top di gamma che costa poco ma offre tanto; pensate che di listino dovrebbe avere un prezzo contenuto di soli 649,00€ ma oggi, grazie agli sconti di Amazon, si porta a casa con 549,87€, spese di spedizione incluse. Capite bene che si tratta di un risparmio veramente incredibile sul valore iniziale, considerando che si tratta di un’ammiraglia premium con processore Google Tensor G2 di nuova generazione, con uno schermo all’avanguardia e con un design mozzafiato.

Chi sceglie il Pixel 7 lo fa per via del suo comparto fotografico eccellente, per le sue performance relative al mondo della fotografia, ma non solo. È un prodotto compatto, potente ma leggero, versatile, adatto a tutti e con una batteria che dura più di un giorno con uso intenso.

Google Pixel 7: l’ammiraglia che non ti aspetti

Acquistandolo da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; come non citare infatti le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna celere in pochissimi giorni, ma non solo. C’è anche la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito.

Google Pixel 7 è un device veramente incredibile, veloce, potente e dotato di specifiche tecniche da primo della classe. Viene dotato di un processore Google Tensor G2 che realizza foto e video con una qualità mai vista prima, ha una batteria che dura oltre 24 ore di utilizzo con una singola carica e scatta foto incredibile grazie all’attenzione per i toni della pelle e video di qualità cinematografica. Gli aggiornamenti sono frequenti e costanti; lo schermo invece è un pannello nitido con colori frizzanti e luminosi. Sotto la scocca c’è un chip per la sicurezza interna, il Titani M2 che protegge le informazioni personali. La VPN integrata invece, protegge le attività online. A 549,87€ questo è uno smartphone davvero eccezionale, ma siate veloci; potrebbero esserci poche scorte disponibili.

