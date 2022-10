Google Pixel 7 e 7 Pro sono già su Amazon, ASSURDO: dove trovarli

I nuovi Google Pixel 7 e 7 Pro, in anticipo rispetto al lancio ufficiale, spuntano già su Amazon Italia con relativi prezzi di vendita. Ecco dove trovarli e quali link segnare per essere i primi a prenderli quando saranno disponibili. Infatti, oltre alla homepage del prodotto, non è possibile accedere all’inserzione diretta: i link ci sono, ma non sono raggiungibili. Curiosamente però, è possibile metterli nel carrello e completare il preordine.

Google Pixel 7 e 7 Pro su Amazon

Ci sono i 4 modelli principali, con relative descrizioni delle specifiche principali. Ecco i dati tecnici salienti.

Google Pixel 7

Grazie al processore Google Tensor G2, Pixel 7 è più veloce, più efficiente e più sicuro,1 e realizza foto e video di una qualità mai vista prima sui Pixel.

La batteria adattiva può durare oltre 24 ore. Se attivi il risparmio energetico estremo, la batteria può durare fino a 72 ore.

La fotocamera di Pixel 7 realizza foto incredibilmente realistiche grazie a Real Tone e splendidi video di forte impatto con Cinematic Blur.

Google ti offre ancora di più grazie al rilascio costante di nuove funzionalità. Al termine di ciascun aggiornamento, il telefono si arricchisce di nuove funzionalità. È come avere ogni volta un nuovo telefono.

Con la funzionalità Traduzione dal vivo puoi comprendere conversazioni faccia a faccia in 48 lingue diverse, tradurre menù in lingua straniera con la fotocamera o messaggi in tempo reale.

Pixel 7 ha un display nitido, con colori luminosi e intensi. E’ veloce e reattivo, così potrai giocare, scorrere le pagine e cambiare app più agevolmente.

Grazie al chip di sicurezza Titan M2, Pixel 7 è dotato di vari livelli di sicurezza che proteggono le tue informazioni personali.

Grazie alla VPN di Google One integrata, Pixel aiuta a proteggere le tue attività online indipendentemente dall’app o dal browser web che usi.

Disponibili su Amazon in preordine, con prime spedizioni dal 13 ottobre, a 649€. Ecco i link:

Nero Ossiadiana 128GB a questo indirizzo;

Bianco Ghiaccio 128GB a questo indirizzo;

Verde Cedro 128GB a questo indirizzo.

Google Pixel 7 Pro

Grazie a Google Tensor G2, Pixel 7 Pro è più veloce, più efficiente e più sicuro, e realizza foto e video di una qualità mai vista prima sui Pixel.

La batteria adattiva di Pixel può durare oltre 24 ore. Se attivi il risparmio energetico estremo, la batteria può durare fino a 72 ore.

Pixel 7 Pro ha un teleobiettivo da 5x con Zoom ad alta definizione da 30x e un nuovo obiettivo ultrawide con messa a fuoco Macro per dettagli nitidi.

Cinematic Blur ti consente di mantenere il soggetto a fuoco e di sfocare lo sfondo per ottenere un effetto cinematografico.

Grazie a Google Tensor G2 e al chip di sicurezza Titan M2, Pixel è dotato di vari livelli di sicurezza che proteggono le tue informazioni personali.

Grazie alla VPN di Google One integrata, Pixel aiuta a proteggere le tue attività online indipendentemente dall’app o dal browser web che usi.

Traduzione dal vivo ti fa da interprete nelle conversazioni faccia a faccia in 48 lingue e traduce menu con la fotocamera e messaggi in tempo reale.

Per ora, su Amazon sono disponibili questi modelli. Il prezzo è di 899€. Il device è in preordine fino al 13 ottobre:

Nero Ossiadiana 128GB a questo indirizzo;

Bianco Ghiaccio 128GB a questo indirizzo;

Grigio Verde 128GB a questo indirizzo.

Curiosamente, sebbene l’inserzione non si apra, siamo riusciti comunque a mettere nel carrello gli smartphone e arrivare fino alla fine del completamento dell’ordine. Basta partire dalla Home (segnalata nel bottone verde a inizio articolo e scegliere il pulsante “Preordine: aggiungi al carrello”).

Ti ricordiamo he i prodotti godono di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.