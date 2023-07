Google Pixel 7 costa solo 579€ su Amazon: pochi pezzi, CORRETE

Oggi vi parleremo di un super top di gamma di casa Google che viene proposto ad un prezzo veramente ridicolo. Si chiama Pixel 7, è stato annunciato lo scorso ottobre in tutto il mondo ed è arrivato sul mercato con un costo irrisorio. Adesso però, con le offerte magiche presenti sul noto portale di e-commerce americano, sarà vostro con soli 579,00€ al posto di 649,00€. Capite bene che il risparmio è veramente strepitoso quindi non dovete tergiversare: se siete interessati dovete effettuare l’acquisto subito prima che finiscano le scorte disponibili sul sito o prima che termini la promozione dedicata.

Google Pixel 7: il top dal prezzo low cost

Non di meno, grazie ad Amazon avrete diritto al reso gratuito (in caso di gravi problematiche) entro un mese dall’acquisto, potrete dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (cinque soluzioni a tasso zero) e, infine, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Cosa aspettate quindi?

Con un costo contenuto di soli 579,00€ questo Pixel 7 si presenta come una delle ammiraglie recenti già economiche in commercio. non c’è nessun altro flagship che ha un costo così contenuto. Inoltre, questo telefono dispone di un chipset Google Tensor G2 di seconda generazione veramente unico, coadiuvato dall’intelligenza artificiale e da ben 8 GB di memoria RAM. Lo storage è da 128 GB, più che necessari per allocare app, foto e immagini. Ad ogni modo, potrete anche utilizzare Google Photos per archiviare i vostri documenti e, per navigare sicuri in rete, ci sarà una pratica VPN integrata nel telefono. Ottimo lo schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate di 90 Hz: i vostri contenuti saranno fluidi, vibranti e luminosi. La batteria dura un giorno intero di uso intenso e si ricarica in un lampo. Questo è un cameraphone fantastico che realizza scatti assurdi e video di qualità cinematografica. A soli 579,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

