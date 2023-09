Google Pixel 7 con QUEST'OFFERTA di Amazon è un VERO AFFARE (-161€)

È un buon momento per acquistare il Google Pixel 7. Lo smartphone di Google, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 488 euro invece di 649 euro. Si tratta dell’occasione giusta per mettere le mani su di uno smartphone Pixel con una spesa ridotta (anche in considerazione dell’aumento di prezzo in arrivo con i Pixel 8). Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. La promozione resterà valida solo per un breve periodo.

Google Pixel 7 in offerta su Amazon: è da prendere subito

Il Google Pixel 7 unisce ottime prestazioni e un form factor compatto. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,3 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Google Tensor G2, supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Da segnalare anche una doppia fotocamera posteriore. Tra le specifiche c’è il supporto Dual SIM oltre a un sensore di impronte digitali e il chip NFC. Il sistema operativo è Android 13, con garanzia di supporto di lunga durata e aggiornamenti continui da parte di Google.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 7 al prezzo scontato di 488 euro. L’offerta garantisce uno sconto di 161 euro. Il dispositivo è venduto da Amazon UK e non da rivenditore esterno ad Amazon. Si tratta di una versione importata dal Regno Unito e copertura interamente dalla garanzia biennale. Eventuali costi di importazione sono coperti dall’importo pagato.

Per accedere subito all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.