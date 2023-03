Google Pixel 7: con QUEST'OFFERTA di Amazon è da PRENDERE SUBITO (anche in 12 rate)

Il Google Pixel 7 è oggi, sempre di più, un punto di riferimento del mercato garantendo un prezzo contenuto, per gli standard attuali, un’ottimizzazione software al top e prestazioni davvero eccellenti grazie anche al potente SoC Google Tensor G2.

Con la nuova offerta Amazon diventa ancora più convivente passare al Google Pixel 7. Lo smartphone, infatti, è acquistabile al prezzo scontato di 603 euro invece di 639 euro e con la possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 50 euro, senza interessi e senza la necessità di attivare un finanziamento.

Per accedere all’offerta di Amazon sul Google Pixel 7 è possibile utilizzare il link qui di sotto.

Google Pixel 7: al prezzo giusto con la nuova offerta Amazon

Il Google Pixel 7 può contare su di una scheda tecnica completa: il display AMOLED è da 6,3 pollici mentre a gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Google Tensor G2 supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da segnalare un’ottima doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 13 con supporto software di lunga durata garantito da Google.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 7 al prezzo scontato di 603 euro. C’è anche l’opzione per l’acquisto in 12 rate mensili, accessibile a tutti gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali (senza necessità di attivare un finanziamento ma con addebito della rata mensile sulla carta di debito o di credito). Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

