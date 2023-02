Google Pixel 7 con Pixel Buds-A in omaggio: l'offerta che aspettavi è qui

Oggi vogliamo parlarti di un’offerta presente su Amazon che ci ha lasciato letteralmente a bocca aperta. Parliamo di un bundle eccezionale che ti consentirà di ottenere due prodotti al prezzo di uno. No, non è uno scherzo; di fatto, Google Pixel 7 è in vendita a soli 649,00€ con, in omaggio, gli auricolari Pixel Buds-A. Ebbene, questo ti farà risparmiare 100€ sul prezzo di listino della coppia; mica male, se pensi che, grazie al noto portale di e-commerce americano, avrai accesso anche ad altri vantaggi esclusivi.

Citiamo poi le spese di spedizione comprese nel prezzo, la consegna gratuita, la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, e perfino il reso entro un mese dall’acquisto. Cosa volere di più? Ah, dimenticavamo la garanzia di due anni con assistenza tecnica attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Gli esperti saranno sempre pronti ad aiutarti.

Google: l’offerta che vi farà risparmiare 100€

Il dispositivo dispone di un processore Google Tensor G2 che consente di eseguire operazioni alla velocità della luce. Rende il telefono veloce, sicuro, efficiente e performante. Pixel 7 ha una batteria che assicura un giorno di utilizzo con una singola carica, anche se dobbiamo ammettere che “imparerà” le vostre abitudini, adattando quindi la carica alle tue esigenze.

Le fotocamere presenti a bordo del device rendono questo gioiello un vero e proprio cameraphone; è uno dei pochi terminali al mondo a disporre di un software che mira a preservare la tonalità della pelle delle persone. In più, si possono girare video fantastici con la Cinematic Blur (la sfocatura dello sfondo che fa tanto “effetto Cinema”). Il display è nitido, risoluto e con un refresh rate di 90 Hz.

Dulcis in fundo, Pixel Buds-A sono gli auricolari TWS premium più economici che vi siano; hanno i driver dinamici da 12 mm progettati su misura e offrono un sound di altissima qualità.

A 649,00€ questo è il bundle da acquistare oggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.