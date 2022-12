Google Pixel 7 con Buds Series A in omaggio a soli 649€ su Amazon

L’offerta che vi segnaliamo oggi ha qualcosa di incredibile. Lo avrete capito dal titolo, vero? Il meraviglioso Google Pixel 7 si trova in super sconto su Amazon a 649,00€ (è il suo prezzo di listino), ma in omaggio riceverete gli auricolari Google Buds Series A dal valore di 99,00€. Praticamente è come se il telefono vi costasse 100€ in meno. Mica male per due prodotti incredibili, che vi assicuriamo essere dei game changer all’interno del panorama Android. Pensate che le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel costo totale e in più riceverete due anni di garanzia con supporto tecnico attivo tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Amazon vi dona poi la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis, così che l’importo non gravi troppo sul vostro conto corrente. E poi, in ultima istanza, avrete la possibilità di restituire gratuitamente i gadget entro il 31 gennaio 2023.

Google Pixel 7 con in omaggio le cuffiette Buds Series A

Un’offerta così non si era mai vista: questo gioiellino infatti, non è mai sceso a questo prezzo; considerate che durante il Black Friday a 549,00€ trovavate il top di gamma dello scorso anno, il Pixel 6. Curioso, vero?

Lo smartphone è eccezionale: scatta foto stupende, realizza video in 4K con sfocatura cinematografica e permette persino di avere il supporto a chicche software di primo livello come la traduzione istantanea, la dettatura vocale avanzata e molto altro ancora. Il display è da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 90 Hz.

Gli auricolari sono magnifici: sono in-ear, si adattano bene all’orecchio grazie alle alette preposte e sono disponibili in diverse colorazioni bicolor.

Insomma: a 649,00€ al posto di 748,00€ è un’offerta da non lasciarsi sfuggire, ma siate veloci. Potrebbe andare a ruba da un momento all’altro.

