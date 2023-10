Google Pixel 7 con Buds A-Series a SOLI 529€ per il PRIME DAY su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon in occasione del Prime Day: di fatto, il meraviglioso Google Pixel 7 dello scorso anno, l’ammiraglia entry level del 2022, viene venduto e spedito a soli 529,00€, spese di spedizione incluse, con in omaggio gli auricolari Pixel Buds A-Series. La colorazione è quella bianco ghiaccio con 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Inutile dirvi che dovete sbrigarvi ad effettuare l’acquisto, vero?

A questa cifra è veramente imperdibile perché questa è una promozione mai vista prima su un prodotto del genere. Siate veloci perché potrebbe andare “sold out” da un momento all’altro; inoltre, con la consegna celere di Prime, riceverete il pacco in sole 24 o 48 ore. In alternativa, se non potete farvelo recapitare presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, potrete sfruttare comunque uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano.

Google Pixel 7 con Buds A-Series in omaggio: il best buy del giorno

Il Pixel 7 lo conosciamo tutti, è un prodotto sensazionale, piccolo ma potentissimo, dotato di uno schermo OLED da 6,1 pollici che si vede benissimo in ogni condizione di luce, con refresh rate da 90 Hz, AOD e cornici sottili. Non di meno, vanta una selfiecam di piccole dimensioni, ottima per le videocall e gli autoscatti. Potentissimo il processore Google Tensor G2 con AI che, insieme alle lenti posteriori, realizza foto top e video da cinema. I Pixel Buds A-Series sono gli auricolari TWS più economici della gamma: costano poco ma offrono tanto, non lasciateveli sfuggire in omaggio con il flagship più apprezzato che ci sia.

Il bundle è imperdibile e lo porterete a casa al prezzo di 529,00€, spese di spedizione incluse, grazie agli sconti di Amazon per le offerte del Prime Day. Non pensateci troppo e sbrigatevi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.