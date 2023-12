Google Pixel 7 cala di prezzo su Amazon: ora è un VERO AFFARE

Il Google Pixel 7 è protagonista di una nuova offerta su Amazon. Lo smartphone compatto di Google diventa, in questo momento, uno dei migliori prodotti su cui puntare per chi è alla ricerca di un mid-range completo e con un supporto software. In questo momento, lo smartphone è disponibile al prezzo scontato di 492 euro, per la versione Verde, e di 499 euro, per la versione bianca. Per accedere alla promozione basta cliccare su uno dei box riportati qui di sotto.

Google Pixel 7 è in offerta su Amazon: ora è un vero best buy

Il Google Pixel 7 è disponibile in offerta, diventando ancora più conveniente. Lo smartphone integra un display OLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ oltre al chip Google Tensor G2, supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è anche una doppia fotocamera posteriore oltre al sistema operativo Android 14. Da notare anche il sensore di impronte digitali sotto al display e il chip NFC per i pagamenti.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 7 al prezzo scontato di 492 euro. Il prezzo si riferisce alla versione verde ma con pochi euro in più, a 499 euro, è possibile acquistare la versione bianca (in questo caso disponibile anche con pagamento in 5 rate mensili senza interessi). Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.

