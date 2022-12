Google Pixel 7 ad un prezzo STREPITOSO e arriva PRIMA DI NATALE

Google Pixel 7 è uno smartphone di punta veramente eccezionale; è considerato “l’iPhone del mondo Android” e per certi versi è vero. Si tratta di un flagship in grado di eguagliare il melafonino di ultima generazione ma costa veramente poco. Di listino infatti, avrebbe un prezzo di 649,00€ ma grazie agli sconti di Amazon si può portare a casa con soli 609,92€ con spese di spedizione gratuite incluse.

Inutile parlarvi dei super vantaggi che si hanno acquistando da questo sito, vero? Come non citare la spedizione gratis in ogni contesto, la consegna rapida in pochissimi giorni (sì, sarà a casa vostra in tempo per Natale) e c’è la possibilità di dilazionare il pagamento del dispositivo in comode rate grazie al servizio di Cofidis.

Google Pixel 7: un vero affare a questo prezzo

Google Pixe 7 è un device veramente fantastico; vanta uno schermo da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate di 90 Hz, processore google Tensor G2 che gestisce tutto tramite intelligenza artificiale. Gli scatti che produce, grazie alle due fotocamere di bordo presenti sulla back cover, sono semplicemente fantastici. Anche i video, che arrivano in 4K HDR, possono godere della Cinema Mode, ovvero la sfocatura professionale che richiama il look and feel dei film hollywoodiani.

Parliamo comunque di un telefono dotato di modem 5G con ben 8 GB di memoria RAM; questo significa che le applicazioni funzioneranno sempre bene, saranno fluide e veloci in ogni contesto. La batteria si adatta all’utilizzo dell’utente; questo implica che, una volta che il telefono avrà riconosciuto le vostre abitudini, tenderà a massimizzare il risparmio energetico e a gestire meglio i consumi.

Insomma, a 609,92€ vi portate a casa un top di gamma veramente speciale, splendido e performante. Approfittatene adesso prima che sia troppo tardi; non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto sito di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.