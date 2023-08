Google Pixel 7 a soli 549€: questo è il miglior flagship da acquistare OGGI

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di fascia alta veramente interessante che, secondo il nostro parere, è il miglior flagship da acquistare su Amazon. Ci riferiamo all’ottimo Google Pixel 7 che, grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce americano, costa solo 549,00€ al posto di 649,00€. Oltre ad avere un risparmio pari a ben 100€ sul valore di listino, potete vedere che il suo valore attuale si avvicina a quello del midrange Pixel 7a, diventando così il miglior dispositivo che si possa prendere se si desidera un gadget performante dalle alte prestazioni e dal comparto fotografico top.

Google Pixel 7 su Amazon: il Best Buy del giorno

Acquistando questo smartphone da Amazon avrete tantissimi vantaggi esclusivi; in primo luogo citiamo la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio, ma non solo. C’è anche la possibilità di ricevere il prodotto direttamente presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano e, non di meno, sappiate che le spese di spedizione saranno sempre gratuite. C’è poi il reso gratis entro un mese dall’acquisto e avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito.

Fra le altre cose dobbiamo ricordarvi che questo smartphone è un vero top di gamma in tutto e per tutto, dotato di un processore Google Tensor G2 di seconda generazione, coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Non manca un chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti e lo schermo è un bellissimo pannello di nuova generazione da circa 6,4 pollici super risoluto con refresh rate di 90 Hz. La batteria adattiva si adatterà alle vostre esigenze e si ricaricherà in un lampo. A soli 549,00€ non potete lasciarvi sfuggire questo device, ma siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.