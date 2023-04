Google Pixel 7 a soli 517€?! Occasione imperdibile su eBay

Il Pixel 7 di Google è un top di gamma Android davvero interessante che si distingue su tutta la concorrenza per alcuni importanti assi nella manica. Il suo vantaggio più grande? Essere prodotto da Google, con tutto ciò che significa: avrai sempre la certezza di essere il primo a ricevere tutti i più importanti aggiornamenti di Android, grazie ai frequenti Feature Drop. Non bastasse, con l’acquisto di questo smartphone avrai anche accesso gratuito alla VPN di Google 1 (altrimenti a pagamento).

Il cuore di questo smartphone è il performante SoC Google Tensor 2, abbinato al chip di sicurezza Titan, che offre diversi standard di protezione integrata per tutti i tuoi dati. Insomma, il Pixel 7 proteggerà le tue informazioni personali in modo efficace e affidabile — con uno standard estremamente superiore a quello di molti altri competitor.

Oggi il Pixel 7 Pro di Google può essere tuo ad un prezzo decisamente interessante. Grazie all’offerta di eBay che ti segnaliamo oggi, questo flagship phone può essere tuo a 517€, con un robusto sconto sul suo normale prezzo di listino. Normalmente lo pagheresti circa 150€ in più.

Uno dei principali punti di forza della linea Pixel è dato dall’incredibile qualità del suo comparto fotografico, impreziosito da diverse feature interessanti che troverai solo sul Pixel 7 e su nessun altro smartphone Android. Grazie al teleobiettivo e al nuovo obiettivo ultrawide, il Pixel 7 Pro è in grado di scattare foto e video di qualità eccezionali in qualsiasi circostanza. Inoltre, la funzione Cinematic Blur ti consente di mantenere il soggetto a fuoco e di sfocare lo sfondo per ottenere un effetto cinematografico. Tra le altre caratteristiche di questo smartphone, troviamo una batteria adattiva che può durare fino a 24 ore, e se si attiva la modalità di risparmio energetico estremo, la batteria può durare fino a 72 ore.

Per tutti questi motivi, ti consigliamo vivacemente di non farti scappare questa offerta e assicurarti il Pixel 7 ad un prezzo davvero imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.