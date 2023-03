Google Pixel 7: a QUESTO PREZZO è da prendere subito su Amazon (anche in 12 rate)

Il Google Pixel 7 è, sempre di più, un riferimento del mercato smartphone grazie a dimensioni compatte, prestazioni eccellenti e un software super ottimizzato. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo smartphone di Google con 100 euro di sconto. L’offerta consente, infatti, l’acquisto al prezzo scontato di 549 euro invece di 649 euro con possibilità di pagamento in 12 rate mensili. Per accedere all’offerta è possibile raggiungere la pagina Amazon del Pixel 7 tramite il link qui di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Google Pixel 7: in offerta al prezzo giusto su Amazon

Il Google Pixel 7 può contare sul potente SoC Google Tensor G2, in grado di garantire performance ottimali in tutti i contesti di utilizzo, raggiungendo prestazioni da vero top di gamma. Il chip è supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Da notare anche la presenza di un display AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Tra i compatti disponibili sul mercato, lo smartphone di Google può garantire una marcia in più, proponendo prestazioni da top di gamma ad un prezzo molto più accessibile.

Il Pixel 7 può contare su di una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel in grado di garantire prestazioni di livello assoluto. Il sistema operativo è, invece, Android 13 con garanzia di supporto di lunga durata da parte di Google.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Google Pixel 7 al prezzo di 549 euro invece di 649 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili da 45 euro, senza interessi, per tutti gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

