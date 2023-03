Google Pixel 7 a meno di 600€: l'offerta che stavi aspettando è qui

Google Pixel 7 è uno dei flagship più venduti del mercato; si porta a casa, grazie agli sconti di Amazon, con soli 599,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che, rispetto al prezzo di listino, qui abbiamo uno sconto elevatissimo, pari a 150€. Il gadget di punta infatti, è un’ammiraglia incredibile, dotata delle migliori funzionalità ad oggi esistenti sul mercato, con un design all’avanguardia, un pannello luminosissimo e nitidissimo, e una batteria che dura anche 24 ore con una singola carica. Il comparto fotografico è eccellente e c’è anche il supporto alla ricarica wireless.

Google Pixel 7: il cameraphone low cost

Come detto, acquistandolo da Amazon si avrà diritto ad una serie di vantaggi non da poco; come non citare la consegna gratuita in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato. Volendo, potrete anche scegliere uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e pensate che i corrieri possono consegnare anche nel weekend, se lo desiderate. Abbonandovi al servizio di Amazon Prime, voi non dovrete pagare le spese di spedizione, ma non solo. Avrete anche accesso all’account esclusivo a Prime Video dove potrete vedere serie di successo come The Boys o LOL.

C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, troviamo una garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, e si può anche dilazionare il pagamento del device in comode rate con Cofidis.

Google Pixel 7 è un flagship in tutto e per tutto, dotato di un processore Tensor G2 più efficiente e sicuro della scorsa edizione. Il device realizza video e foto con una qualità mai vista prima su un Pixel-phone, e con la batteria adattiva potrete avere accesso ad un terminale che dura più di 24 ore con una singola carica. Comodissimo anche il sistema di risparmio energetico estremo.

Tornando alla fotocamera, citiamo le foto super realistiche con Real Tone e i video di qualità cinematografica con la sfocatura Cinematic Blur. A soli 599,00€, Google Pixel 7 è il top di gamma low-cost del momento, ma siate veloci. In omaggio troverete anche il pratico caricatore da muro da 30W.

