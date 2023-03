Google Pixel 7 a meno di 600€ con caricabatterie in REGALO (solo su Amazon)

Uno degli smartphone Android più venduti all’ultimo periodo che sicuramente il Google pixel 7, un prodotto top di gamma ma dal prezzo contenuto, grazie agli sconti fogli presenti sul portale di Amazon, si porta a casa a soli 599,00 €, spese di spedizione incluse. In omaggio con questa promozione troverete anche un pratico e comodissimo caricatore da 30 W per la presa domestica. Insomma, con un risparmio medio di 150€ sul prezzo di listino e con un pratico omaggio, questo device risulta essere oggi il miglior acquisto che voi possiate fare se volete uno smartphone top di gamma ma desiderate spedire poco.

Google Pixel 7: perché comprarlo?

C’è la consegna veloce e immediata; riceverete il prodotto a casa nostra o presso il domicilio da voi designato entro pochissimi giorni e non dovete spendere un singolo euro in più per questo. Altresì, sappiate che potrete farvelo recapitare presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Acquistandolo da Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi; come non segnalare la possibilità di dilazionare l’importo dello smartphone in comodi micropagamenti con il servizio di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque pratiche rate a tasso zero. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica delicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Google pixel 7 è uno smartphone top in tutto e per tutto, con un processore Google Tensor di seconda generazione che fa girare fluidi tutti i software; ottimo anche il comparto fotografico degno di nota. Ci sono due fotocamere che realizzano scatti con una naturalezza incredibile, con un’attenzione ai dettagli estrema e con una Color science degna della miglior fotocamera professionale.

Lo schermo è un bellissimo pannello da 6,4“ con tecnologia da Vanguardia e supporto alla frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Concludiamo segnalando la batteria adattiva che si adatta appunto, alle abitudini dell’utente. La vera killer feature di questo smartphone è l’integrazione tra hardware e software, semplicemente impeccabile.

Questo, probabilmente, non sarà lo smartphone per tutti, ma si rivolge ad un target ben definito: è perfetto per tutti coloro che cercano un’ammiraglia compatta dalle prestazioni eccellenti ma che vogliono ma soprattutto un dispositivo che strizza l’occhio alle fotocamere professionali. A 599,00 € è il top di gamma che ci sentiamo di consigliare a tutti, ma siate veloci, potrebbe andare a Roma o peggio, le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

