Google Pixel 7 a meno di 590€: prezzo FUORI DI TESTA su Amazon, correte

Uno degli smartphone top di gamma più venduti dell’ultimo periodo è sicuramente il Google pixel 7, un flagship eccezionale che ha un focus particolare sul comparto fotografico. Troviamo di fatto, un processore Google Tensor G2 di seconda generazione coadiuvato da intelligenza artificiale che serve, fra le altre cose, a realizzare scatti sempre perfetti in ogni condizione di luce. Il dispositivo poi, quanta un rapporto qualità prezzo ineccepibile, ma considerate che rispetto al costo iniziale di 649,00 €, lo pagherete solo 589,00 € grazie agli sconti di Amazon. Capite bene che il vantaggio è davvero strepitoso, soprattutto perché ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia potente e versatile.

Google Pixel 7: il Best Buy del giorno

Partiamo subito con la specificare che ci troviamo di fronte ad un telefono compatto ma dotato delle ultime tecnologie del colosso di Mountain View. Il prezzo di 589,00 € è da considerarsi con spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo, quindi questo implicherà che non dovrete sborsare un singolo in più per portarvelo a casa. Fra le altre cose, citiamo la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Volendo, ci si può far recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Non dimenticate che ci saranno altri vantaggi esclusivi acquisterete questo smartphone dal noto portale statunitense. Come non segnalare infatti la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e infine, sappiate che ci sarà anche l’abbonamento gratuito a Prime video incluso nel servizio di Amazon Prime.

Google pixel 7 vanta un’estetica davvero unica nel suo genere e dispone di due Fotocamera eccezionali dotate di funzionalità all’avanguardia. Questo non è sicuramente uno smartphone per tutti, perché dovete capire che la bellezza di questo prodotto risiede tutta nell’eccezionale rapporto hardware-software. Inoltre, essendo realizzato da Google che produce anche il sistema operativo Android, potrete stare tranquilli sul fronte degli aggiornamenti. Questo telefono sarà supportato a lungo dalla casa costruttrice quindi non dovete temere nulla. Concludiamo parlando dello schermo fantastico dotato delle migliori tecnologie esistenti in commercio. Capite bene che da 649,00€ a 589,00 € questo è il telefono perfetto da acquistare se desiderate un top di gamma dalle dimensioni contenute. Fate presto prima che termini l’offerta e approfittate subito di questa promozione per fare vostro il device Android più particolare che vi sia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.