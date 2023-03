Google Pixel 7 a meno di 550€: l'offerta che stavi aspettando è QUI

Google Pixel 7 è lo smartphone di punta più venduto dell’ultimo periodo; di listino costerebbe 649,00€ ma grazie alle offerte di primavera, oggi lo porterete a casa con soli 548,76€. Si tratta del minimo storico per questo gioiello che noi ci sentiamo di consigliare a tutti. Costa poco, è compatto ma performante, presenta ottiche di punta con un software incredibilmente ben progettato e con un chipset interno unico nel suo genere.

Google Pixel 7: super sconto al prezzo più basso del web

Inutile dirvi che si tratta di un’offerta davvero strepitosa che è disponibile solo per poche ore. Grazie ad Amazon riceverete le spese di spedizione incluse nel prezzo del dispositivo, ma non solo. C’è la consegna gratuita e immediata, valida presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì, si potrà godere della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Lo smartphone di Google è un’ammiraglia in tutto e per tutto. Dispone di un meraviglioso schermo OLED compatto ma risoluto, di un processore Google Tensor G2 di nuova generazione, perfetto sia per il gaming che per l’so classico. Non di meno, è eccellente anche come cameraphone grazie ai due sensori presenti sulla back cover che scattano foto bellissime e luminose anche al buio. È interamente realizzato in alluminio e vetro, con materiali nobili e pregiati. Inutile dirvi che ci troviamo di fronte al best buy del giorno. Vi invitiamo ad approfittarne prima che finiscano le scorte. Non pensateci troppo; a soli 548,76€ potrebbe andare a ruba. Vi ricordiamo che l’offerta terminerà prima di mercoledì 29 marzo, quindi siate veloci. Questo è il miglior top di gamma del momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.