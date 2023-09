Google Pixel 7 a 599€ su Amazon: è lui il flagship da comprare oggi?

Lo smartphone che vi consigliamo oggi è un top di gamma in tutto e per tutto ma il suo prezzo è da midrange; si chiama Google Pixel 7 ed è un telefono semplicemente sensazionale. È uscito da un anno sul mercato internazionale ma ancora oggi è una delle soluzioni più richieste e vendute in tutti i paesi in cui è commercializzato.

Siamo prossimi all’uscita del suo modello successore, il Pixel 8, ma quest’ultimo avrà un prezzo al pubblico elevatissimo; al contrario, la versione del 2022 la trovate in super sconto su Amazon a 599,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire questo gioiello; è un best buy assoluto, ricco di features interessanti e con un design mozzafiato. L’iterazione che vi suggeriamo è quella in colorazione “bianco ghiaccio” con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Google Pixel 7: il top del giorno su Amazon

Questo smartphone del colosso di Mountain View presenta una serie di funzionalità avanzate pensate per avvantaggiare l’esperienza d’uso ai suoi possessori. Dispone di un processore Google Tensor G2 di seconda generazione, coadiuvato un modem 5G e dal chip Titan M per la sicurezza dei dati degli utenti. A tal proposito segnaliamo che a bordo c’è il fingerprint posto sotto il display che è, tra le altre cose, OLED ed è da 6,4″. Le cornici sono sottili e c’è un foro per la selfiecam; il refresh rate invece, è da 90 Hz. La batteria è adattiva e ciò implica che si adatterà alle abitudini e alle esigenze di chi andrà ad utilizzare il device. Ottime poi le fotocamere poste sulla back cover (sono due, Wide e ultrawide) e assicura scatti incredibili e video di qualità cinematografica.

Con un prezzo di soli 599,00€ non potete lasciarvi sfuggire questo gioiello. Google Pixel 7 è uno smartphone top al prezzo di un mediogamma; le spese di spedizione sono incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.