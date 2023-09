Google Pixel 7 a 599€: il top di gamma che costa pochissimo su Amazon

Se siete alla ricerca di un super smartphone top di gamma che sia sì veloce ma anche potente, con un bel design, un comparto fotografico all’avanguardia, un processore all’altezza dei competitor e con una batteria che vi assicuri un giorno di autonomia, fermatevi: abbiamo trovato il dispositivo perfetto che farà al caso vostro. Si chiama Google Pixel 7 ed è un prodotto semplicemente sensazionale, oltre che fantastico. Ha un rapporto qualità-costo ineccepibile e su Amazon lo pagherete solo 599,00€ grazie agli sconti folli presenti sul noto portale di e-commerce americano. Non dovete pensarci troppo: è un’offerta irripetibile. Se siete interessati/e, correte a prenderlo: il modello in sconto è quello in colorazione bianca con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Google Pixel 7: l’ammiraglia che costa quanto un midrange

Il prezzo di questo Pixel 7 è concorrenziale, ammettiamolo: costa pochissimo ma offre tanto in termini di potenza, autonomia e sul fronte fotografico. Gli scatti, a proposito, sono meravigliosi e con lui potrete fare anche dei video di qualità cinematografica senza problemi. Altresì sarà possibile godere di tante chicche software aggiuntive; pensiamo alla modalità HDR, a quella panoramica, e non solo. Il design è accattivante e originale, in puro stile “Google” con una camera bar in alluminio satinato piacevole alla vista e al tatto. Il processore interno invece, è l’ottimo Google Tensor G2 coadivuato da un modem 5G e da 8 GB di RAM. Lo storage è da 128 GB, non espandibili.

La batteria, per concludere, vi segnaliamo che dura tantissimo e si ricarica velocemente con il cavo, ma c’è anche una tecnologia assurda dentro l’accumulatore; con l’intelligenza artificiale, il device imparerà a riconoscere i vostri utilizzi e adatterà l’energia in base alle vostre necessità. In poche parole il dispositivo durerà sempre più man mano che vi conoscerà. A soli 599,00€ questo Pixel 7 è “quello giusto da comprare” oggi su Amazon.

