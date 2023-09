Google Pixel 7: a 549€ è un super BEST BUY, compralo adesso

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone Android di fascia alta ma avete un budget compreso fra i 500 e i 600€, vogliamo consigliarvi l’ottimo Google Pixel 7 che, grazie agli sconti folli di Amazon, si porterà a casa con una cifra irrisoria (per ciò che offre). Di fatto, sarà vostro con 549,00€ al posto di 649,00€ e non pagherete nemmeno le spese di spedizione. Queste saranno incluse nel costo del dispositivo e si potrà avere accesso ad ulteriori vantaggi grazie al noto portale di e-commerce americano. Non di meno, potrete usufruire della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano. Non lasciatevelo sfuggire, è un super best buy.

Google Pixel 7: lo smartphone più completo al costo di un midrange

Il Pixel 7 viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che si potrà godere di tantissimi vantaggi: abbiamo già citato la consegna celere ma adesso vi segnaliamo che si può anche dilazionare l’importo complessivo del prodotto in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati). Avrete diritto poi al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Questo smartphone è incredibile sotto tutti i punti di vista: dispone di uno schermo di ultima generazione con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 90 Hz, presenta un processore Google Tensor G2 con modem 5G integrato, vanta 128 GB di storage interno e 8 GB di RAM. Ottime le fotocamere posteriori che girano video di qualità cinematografica e scattano foto assurde anche al buio. La batteria assicura un giorno di utilizzo intenso ed è anche adattiva e ciò implica che si adatterà dinamicamente alle vostre abitudini e esigenze. Con un costo di soli 549,00€ al posto di 649,00€, Google Pixel 7 è un device fantastico: non lasciatevelo sfuggire.

