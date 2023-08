Google Pixel 7 a 549€: cosa aspettate? È l'offerta TOP del giorno, correte a prenderlo

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: il meraviglioso top di gamma di casa Google, il Pixel, costa solo 549,00€ su Amazon al posto di 649,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che lo sconto è veramente alto per un flagship come questo, dotato di una scheda tecnica assurda e di specifiche tecniche all’avanguardia. Il prezzo è decisamente concorrenziale anche perché sembra il costo di un midrange ma vale molto di più. Fra le altre cose, dispone di un comparto fotografico all’altezza delle aspettative, ha uno schermo risoluto e ricco di tecnologia e una batteria che si adatta alla esigenze e alle abitudini degli utilizzatori.

Google Pixel 7: il Best Buy del giorno

Questo smarthpone rappresenta una delle migliori soluzioni che vi siano sul mercato: il prezzo è basso ma le caratteristiche sono degne di un top di gamma. Partiamo dal processore Google Tensor G2 di seconda generazione che fa girare fluide tutte le applicazioni presenti sullo store di BigG, ma non solo. Il tutto è coadiuvato dall’intelligenza artificiale che rende gli scatti e i video ancora più incredibili. A proposito del comparto fotografico, qui abbiamo un modulo composto da due lenti (Wide e ultrawide) che girano clip di qualità cinematografici. Le fotografie sono super realistiche con una pasta dell’immagine naturalissima. Lo schermo da 6,4″ con refresh rate da 90 Hz assicura una visione dei contenuti favolosa e in più, il device è super ergonomico. Si tiene bene in mano e si utilizza con piacere anche in mobilità.

Viene venduto e spedito da Amazon, c’è la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, la garanzia è di due anni con assistenza tecnica dedicata e in più avrete diritto al reso gratis entro un mese dall’acquisto. A soli 549,00€ è un best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.