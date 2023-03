Google Pixel 6a: sconto IMMEDIATO di 119€ su Amazon (con REGALO)

Se state cercando uno smartphone di fascia media che costi poco ma che disponga di caratteristiche tecniche all’avanguardia, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del meraviglioso Google Pixel 6a, il Best Buy del 2022, che ancora oggi si conferma come una delle soluzioni più intriganti del mercato. Pensate che lo pagate solo 369,00€ al posto di 488,00€, con caricatore rapido da muro da 30W in omaggio.

Inutile dirvi che si tratta di un midrange dal costo contenuto ma dalle features di punta; eredita il SoC Google Tensor dal fratellone Pixel 6 Pro, e dispone di un comparto fotografico davvero eccezionale per il prezzo a cui viene venduto. Lui è stato definito un “cameraphone” in grado di rivaleggiare con le ammiraglie del mercato. Unitamente a ciò, troviamo un pannello ben definito, risoluto, nitido e che si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. L’estetica del gadget poi, è meravigliosa.

Google Pixel 6a: il Best Buy oggi in super sconto

Google Pixel 6a viene venduto a 369,00€; questo è uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo dispositivo, visto che nella confezione sarà presente anche il pratico caricatore da muro da 30W. Grazie ad Amazon riceverete tantissimi vantaggi esclusivi; come non segnalare la consegna rapida e veloce presso il vostro domicilio o il luogo da voi designato. In alternativa, potrete farvi spedire il telefono in uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio.

Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Si può effettuare, in caso di guasti o altro, il reso, gratuitamente e entro un mese dal momento dell’acquisto e, dulcis in fundo, avrete accesso anche alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis. Se siete interessati, vi invitiamo ad effettuare presto l’acquisto su Amazon.

