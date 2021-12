Google Pixel 6a sarà un flop o un successo?

Il modellino prototipale in alluminio del nuovo Google Pixel 6a mostra che il terminale disporrà di un design simile a quello dei flagship Pixel 6 e 6 Pro. Basterà un'estetica accattivante per renderlo un prodotto top?

Google Pixel 6a: cosa sappiamo al momento?

I rendering CAD rilasciati di recente del futuro Pixel 6a hanno rivelato che il suo design potrebbe essere simile a quello degli smartphone Pixel 6 e 6 Pro. Ora, una nuova fuga di notizie ha rivelato immagini dal vivo di un dummy in alluminio del prossimo dispositivo, consolidando ulteriormente le voci sull'estetica generale del telefono.

Le perdite provenivano dal noto tipster xleaks7 (@xleaks7) in collaborazione con Fathombracelets e sono state inizialmente trattate da techstory. Le fughe di notizie rivelano come sarà, in tutto e per tutto, il prossimo midrange dell'OEM americano.

Come possiamo osservare dalle immagini, Pixel 6a avrà lo stesso design dei fratelli maggiori. Il modulo della fotocamera è posizionato orizzontalmente e contiene una configurazione a doppia fotocamera insieme a una torcia a LED.

Il marchio Google è visibile al centro del pannello posteriore del telefono. Passando alla parte anteriore, il terminale sembra avere un foro per il selfie snapper e un sensore di impronte digitali sotto lo schermo. La parte inferiore del modello contiene il connettore USB-C e due griglie per gli speaker, mentre il pulsante di accensione e il bilanciere del volume sono presenti sul frame laterale destro del gadget in questione.

Un design simile agli ultimi dispositivi Pixel è una notizia entusiasmante per le persone che desiderano mettere le mani su questo smarthone, ma quali specifiche includerà? Perché lo si dovrebbe preferire ad un top di gamma?

Sicuramente per il prezzo, ma un costo contenuto può essere il solo fattore deterrente che dichiara il successo di uno smartphone al giorno d'oggi?

Attraverso perdite precedenti, abbiamo alcune idee su cosa aspettarci: troveremo una fotocamera Sony IMX363 da 12,2 megapixel come sensore principale accompagnata da un sensore Sony IMX386 da 12 megapixel. Quest'ultimo può funzionare da lente ultrawide. Per i selfie, sarà dotato di una snapper frontale Sony IMX355 da 8 megapixel. Appare evidente che la qualità non sarà buona come quella dei fratelloni.

Tuttavia, sarà dotato del chip Google Tensor GS101, che alimenta i telefoni di punta del duo Pixel 6. Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono che Qualcomm Snapdragon 778G potrebbe sostituire il suddetto SoC.

Non ci sono notizie dal gigante della ricerca su una possibile data di rilascio del Pixel 6a.