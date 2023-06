Google Pixel 6a: questo è il miglior mediogamma che puoi acquistare OGGI su Amazon

Il Google Pixel 6a è uno smartphone eccezionale, versatile, leggero, potente e con una serie di caratteristiche tecniche all’avanguardia. Si trova su Amazon al prezzo speciale di soli 341,84€, spese di spedizione incluse, con uno sconto esagerato pari al 26% sul valore di listino. Il risparmio, capite bene, sarà incredibile visto che questo è un prodotto con specifiche premium in un corpo compatto e con un rapporto qualità-prezzo ineccepibile.

Grazie al sito di Amazon avrete diritto ad una serie di vantaggi non da poco; in primo luogo, dobbiamo segnalare che l’IVA è inclusa. Avrete le spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo e in più, la consegna sarà sempre rapida e veloce. Potrete dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e, come se non bastasse, avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza gratuita dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte.

Google Pixel 6a: è il miglior device di fascia media da comprare oggi su Amazon

Questo Pixel 6a è un telefono ricco di caratteristiche intriganti; il processore interno, il Google Tensor G1 di prima generazione, lo ritroviamo anche nel Pixel 6 Pro e dispone di una coppia di fotocamere incredibili, coadiuvate dall’intelligenza artificiale, che regalano scatti e video di altissima qualità. Il design è identico a quello dei fratelloni maggiori e lo schermo è risoluto, nitido e si vede benissimo in ogni condizione di luce. Come non citare la batteria adattiva e il software di bordo, Android 13, che riceverà gli aggiornamenti puntuali e costanti visto che il device è realizzato dalla medesima casa produttrice che sviluppa il firmware.

A 341,84€ questo Pixel 6a è un best buy senza paragoni; è il miglior smartphone di fascia media che potrete acquistare oggi su Amazon.

