Google Pixel 6a + Pixel Buds A: COMBO PAZZESCA ad un prezzo TOP

Ultimamente si parte sempre più spesso di telefoni pixel di Google. Ma cosa sono nello specifico? Si tratta di smartphone realizzati in casa BigG. Sono device dove l’hardware si fonde perfettamente con il software, visto che Google produce sia Android che il gadget in questione.

Molti utenti definiscono i pixel come gli iPhone del panorama Android e possiamo confermarvi che non si sbagliano. Si tratta di dispositivi che oggi stanno prendendo sempre più piede nel mercato.

Vogliamo parlarvi di un offerta molto intrigante relativa al Pixel 6a, o meglio gamma che però vanta un processore Premium (il Google Tensor di prima generazione) e che fa del suo prezzo low cost la sua killer feature. si può portare a casa 532,53 € con spese di spedizione inclusa nel prezzo e con un simpatico omaggio: gli auricolari TWS Pixel Buds A. Anche questi sono molto economici perché costano di listino 99 € ma sono in questo caso, regalati da Amazon. Mica male.

Pixel Buds 6a: una combo irresistibile

Qualche giorno fa c’è stata un’offerta ancora più strabiliante su Amazon: questa coppia di prodotti era in supersconto a 399 € ma è andata a ruba in pochissimi minuti. ad ogni modo, la promozione di oggi non è poi così male anzi… E comunque intrigante per quello che dona agli utenti e poi le spese di spedizione sono gratuite.

Il Google pixel in questione non è un telefono per tutti, a nostro avviso. Bisogna capire che si ha fra le mani un gioiello e non un mediogamma qualsiasi. Saremo onesti nel dire ciò perché non tutti sanno apprezzare e riconoscere la bellezza del software Android puro che è ricco di Funzionalità intelligenti, pensate proprio per agevolare la vita dei possessori dello smartphone. Non ci sono skin particolari o esagerate. Qui vige il minimalismo che è poi la vera Killer feature di questo device.

Certo, bisogna fare un po’ di rinunce anche perché qui non troviamo la ricarica wireless, lo schermo non a frequenze di aggiornamento elevate e poi ci sono solo due fotocamera di buona fattura che vanno benissimo per la vita quotidiana. Se siete però dei concert Creator, vi consigliamo di puntare ai nuovi arrivati, Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Insomma, a 532,53€, questa coppia di prodotti e Google sa dire la sua nel mercato di fascia media. Non state comprando due articoli qualsiasi ma due meraviglie. Sul canale YouTube “Made by Google” troverete moltissimi video esplicativi che vi spiegheranno le potenzialità di Android 13 e le gestures dei pixel.

