Google Pixel 6a: midrange di punta dal prezzo LOW-COST

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media ma che offra prestazioni e performance da primo della classe, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Il meraviglioso Google Pixel 6a del noto brand americano di Mountain View è ciò che farà sicuramente al caso vostro: costa solo 359,00€, spese di spedizione comprese. Ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile anche perché è un quasi flagship travestito da midrange.

Pensate che dispone di un ottimo schermo OLED da 6,1 pollici super risoluto, ha delle cornici sottili, una scocca in policarbonato super leggera, una batteria adattiva che dura tantissimo e, appunto, si adatta alle vostre esigenze per fornirvi quanta più energia possibile. Non manca poi un ottimo processore di fascia alta (il Google Tensor G1 di prima generazione) coadiuvato dal chip Titan per la sicurezza dei dati degli utenti, da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Dulcis in fundo, completa la dotazione hardware un fingerprint in-display, una selfiecam di alto livello e due fotocamere posteriori in grado di scattare clip in 4K e di fare foto nitide anche al buio. Cosa aspettate? A soli 359,00€ è un super best buy; lo trovate su Amazon.

Google Pixel 6a: i vantaggi di Amazon

Acquistando Google Pixel 6a da Amazon si potranno avere numerosi vantaggi; uno fra tutti, la consegna celere e immediata. In pochissimi giorni infatti, il dispositivo verrà venduto e spedito a casa vostra dal portale di e-commerce. Avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si potrà dilazionare il pagamento del dispositivo in comode rate con CreditLine di Cofidis, ma non solo. Ci sono anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

A soli 359,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese, questo Pixel 6a è un vero best buy; non lasciatevelo sfuggire e siate veloci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.