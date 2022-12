Google Pixel 6a: mediogamma TOP con un prezzo FANTASTICO (-26%)

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media non possiamo non consigliarvi l’ottimo Google Pixel 6a, un dispositivo eccellente che è divenuto presto un Best Buy assoluto. Chiariamoci: il suo prezzo di listino è già di per sé eccellente, ma oggi, con lo sconto esagerato che troviamo su Amazon (pari all 26%), il telefono costa solo 335,22€. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo per tutti gli iscritti al programma di Prime, e la consegna è immediata. In pochissimi giorni il device sarà a casa vostra.

Non di meno, è disponibile nella versione “grigio antracite” e il prezzo comprende il deposito dei costi di importazione, visto che viene da un altro paese. Tuttavia non dovete temere nulla: gode della medesima garanzia di Amazon e di due anni di supporto tecnico attivo via chat e via telefono, con assistenza dedicata.

Fra le altre cose c’è la possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 31 gennaio 2023 e volendo, si può perfino dilazionare il pagamento dell’articolo in comode rate con la piattaforma di Cofidis.

Google Pixel 6a: midrange con un occhio di riguardo alla fotografia

Lo smartphone di casa Google è un cameraphone sotto mentite spoglie; ha pochissime lenti a bordi (solo due sul posteriore) ma sono praticamente eccellenti. Pensate che in un Blind Test di MKHDB è riuscito a battere perfino iPhone 14 Pro e il fratellone Pixel 7, nonostante poi disponga di un sensore principale da 12 Megapixel vecchio di tanti anni. Come si suol dire, la potenza è nulla senza il controllo. Il merito poi è del processore Tensor abbinato all’intelligenza artificiale che Google ha sviluppato con un occhio di riguardo. Eccellente anche il pannello da 6,1 pollici FullHD+ con refresh rate di 90 Hz.

Insomma, a soli 335,22€ con spese di spedizione comprese nel prezzo è da comprare subito: Best Buy assoluto, ma fate in fretta.

