Google svela Pixel 6a per errore...o forse no?

In alcuni casi il lavoro dei leaker viene vanificato dalle aziende che, vuoi per un errore o per mossa commerciale, svelano in anticipo alcune specifiche dei prodotti non ancora presentati ma molto attesi da un folto numero di persone. È quello che è accaduto in queste ore a Google che, incredibilmente, si è lasciato sfuggire un leak su Google Pixel 6a all'interno di un singolare libro da colorare indirizzato ad alcuni utenti selezionati.

Google si è lasciato scappare un incredibile leak sul Pixel 6a

Come si può notare nell'immagine soprastante, all'interno di una pagina del libro è presente un indice che svela il contenuto delle pagine presenti: è a livello delle pagine 6 e 7 che si è consumato l'incredibile passo falso del colosso di Mountain View. Infatti, la pagina 6-7 fa riferimento a “Nest Thermostat” – il particolare termostato digitale di Nest – e Pixel 6a; sì, proprio quel Pixel 6a di cui tutti stanno parlando.

Sfortunatamente però, all'interno di quelle pagine non v'è traccia del nuovo smartphone di fascia media di Google: possibile che la compagnia abbia dimenticato di inserirlo nella fase di stampa? Forse non sapremo mai la risposta a questa domanda, ma questo piccolo inciampo ci ha confermato che Google Pixel 6a esiste ed è nei piani dell'azienda: chissà se lo vedremo a maggio durante il Google I/O.