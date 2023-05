Google Pixel 6a: in offerta a 305€ è un VERO AFFARE

Il Google Pixel 6a è protagonista di una nuova offerta eBay che consente di acquistare lo smartphone in forte sconto. Ricorrendo al codice promozionale MAGGIO23EDAYS, infatti, è possibile ottenere uno sconto extra sullo smartphone e, quindi, completare l’acquisto al prezzo scontato di 305 euro.

Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile optare per l‘acquisto in 3 rate senza interessi. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile per poter mettere le mani su di uno smartphone compatto, veloce, completo e con un prezzo ottimo. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Google Pixel 6a in offerta ad un ottimo prezzo

Il Google Pixel 6a presenta una scheda tecnica davvero interessante. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e presenta il SoC Google Tensor supportato da 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore.

Tra le specifiche del Google Pixel 6a troviamo un sensore di impronte digitali sotto al display oltre ad una batteria da 4.410 mAh. Il sistema operativo è Android 13 con Google che garantisce aggiornamenti costanti e tante nuove funzionalità per lo smartphone. Il supporto software per chi sceglierà di acquistare il Pixel 6a non sarà di certo un problema.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare il Google Pixel 6a al prezzo scontato di 305 euro grazie all’utilizzo del codice coupon MAGIO23EDAYS da aggiungere nell’apposito campo del carrello. Scegliendo di pagare con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto anche in 3 rate senza interessi.

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.