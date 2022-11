Google Pixel 6a: il miglior MEDIOGAMMA che puoi acquistare OGGI su Amazon

Google Pixel 6a è il miglior mediogamma che potete acquistare oggi su Amazon; ve lo diciamo senza troppi giri di parole. È il nostro preferito su tutti i fronti e gode di un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Non di meno, grazie alle promozioni incredibili della settimana del Black Friday, potrà essere vostro a soli 344,90€ e le spese di spedizione saranno gratuite.

Inutile ricordarvi che acquistandolo da Amazon riceverete una serie di vantaggi esclusivi, vero? Citiamo però che il sito vi darà la possibilità di risparmiare molte decine di euro sul prezzo di listino, ma c’è anche la possibilità di effettuare il reso in maniera totalmente gratuita entro il 31 gennaio 2023. Fra le altre cose poi, vi è la possibilità di dilazionare l’importo del prodotto mediante il servizio esterno di Cofidis.

Google Pixel 6a: Best Buy senza compromessi

Lo smartphone di fascia media è davvero unico; presenta il processore Google Tensor di prima generazione con supporto all’intelligenza artificiale. Questo è un gadget veramente incredibile, veloce, performante e votato all’immagine digitale. Nonostante sia un telefono di fascia media, scatta come un Pro e realizza fotografie nitide, risolute, realistiche con uno skin Tone eccellente. Anche la selfiecam è di ottima qualità e restituisce foto e video meravigliosi.

La scocca è in policarbonato e non troveremo la ricarica wireless ma c’è la batteria adattiva che tende ad abituarsi ai vostri utilizzi. Lo smartphone infatti riesce a durare anche un giorno con una singola carica (e anche di più) perché impara a capire come lo utilizzate. Il pannello da 6,43″ è ben fatto. All’interno troverete poi 6 GB di memoria RAM e 128 GB di Storage per l’archiviazione dei vostri dati, ma volendo c’è anche Google Foto per espandere lo spazio.

Insomma, a 344,90€ al posto di 459,90€ è da comprare al volo, ma non siate timidi. Potrebbe andare Sold Out da un momento all’altro.

