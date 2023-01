Google Pixel 6a: il mediogamma più INCREDIBILE che vi sia in SUPER-SCONTO

Se state cercando un nuovo smartphone di fascia media che non costi troppo ma che sia performante, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente caso vostro. Stiamo parlando del Google Pixel 6a, il midrange dell’OEM di Mountain View più venduto che vi sia. Presenta il medesimo processore del fratellone Pixel 6, il Tensor G1, con un focus speciale al comparto fotografico. Oggi si porta a casa con soli 376,09€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel prezzo.

Google Pixel 6a: midrange eccezionale dal prezzo low-cost

Sotto la scocca di BigG vi è un Google Tensor, il processore realizzato in casa dall’azienda con il supporto di Samsung. Questo chip rende il telefono più veloce e reattivo; grazie ai 6 GB di RAM le applicazioni si avviano in un nanosecondo e le pagine si caricano istantaneamente.

Il SoC poi consente di portare a termine le attività in un flash. Tutto è fluido, reattivo e il device è ottimo sia per l’uso standard che per un utilizzo gaming. Come non citare poi la batteria adattiva che fa durare il terminale un giorno intero e si adatta alle abitudini del possessore. Inoltre la ricarica è velocissima.

Parliamo poi della fotocamera: la lente principale del dispositivo permette di eseguire ritratti con volti nitidi, con uno skin Tone perfetto. In più che un software ottimale con gomma magica al seguito, una chicca degna di Photoshop.

Il Pixel 6a ha anche un processore Titanie M2 interno che offre un livello aggiuntivo di sicurezza che rende il gadget ancora più resistente in caso di attacco hacker. Dulcis in fundo, con la traduzione del vivo si può chattare in tempo reale in ben undici lingue.

Questo è uno smartphone semplicemente magnifico: a 376,09€ al posto di 459,00€ è un Best Buy assoluto. Costa poco ma offre tanto. Se siete interessati, fateci un pensierino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.