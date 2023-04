Google Pixel 6a: il mediogamma da acquistare OGGI su Amazon

Google Pixel 6a è un mediogamma uscito nel corso della scorsa estate ma che ancora oggi si presenta come una delle migliori soluzioni esistenti in commercio. Costa pochissimo, vi avvertiamo, ma è eccezionale. Ha un comparto fotografico spaventoso, anche perché le lenti vengono coadiuvate dall’intelligenza artificiale che migliora gli scatti, li rende ricchi di contrasto, luminosi, privi di rumore e con toni della pelle super realistici.

Google Pixel 6a: il midrange da acquistare oggi

Parliamoci chiaro: lo portate a casa con soli 348,69€, spese di spedizione incluse, ma avrete anche altri vantaggi esclusivi non da poco. Citiamo infatti la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio, ma ancora. Avrete la possibilità di usufruire della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano, molto comoda se non siete spesso in casa. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e potrete dormire sonni tranquilli anche nel servizio post-vendita grazie all’assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Concludiamo segnalandovi anche la possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, molto comodo per non gravare troppo sul vostro conto corrente.

Google Pixel 6a riprende il design del fratellone Pixel 6, ha due fotocamere incredibili che scattano foto magnifiche e realizzano video eccellenti, ha uno schermo risoluto e ricco di tecnologia, che si vede bene in ogni condizione di luce, ma non solo. La batteria dura tantissimo e assicura un giorno di uso intenso con una singola carica. Gli aggiornamenti saranno tanti e puntuali perché il software viene gestito interamente dalla casa costruttrice del device, ovvero Google. Insomma, questo è un buon investimento per il futuro; lo comprate oggi e starete tranquilli almeno per tre anni. A 348,69€ è il midrange perfetto da acquistare oggi su Amazon.

