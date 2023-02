Google Pixel 6a: il mediogamma che volevi, ad un prezzo INASPETTATO

Oggi ti parliamo di uno dei device di fascia media più intriganti dell’ultimo periodo: Google Pixel 6a infatti, è lo smartphone più venduto della sua categoria. Adesso, grazie agli sconti presenti su Amazon, segnaliamo che si può portare a casa con soli 399,00€ e in omaggio avrete anche gli auricolari Pixel Buds-A dal valore di 100€. Praticamente il risparmio sarà incredibile e otterrai due prodotti al prezzo di uno.

Segnaliamo che da Amazon avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi; ci sono le spese di spedizione gratuite, comprese nel prezzo del bundle, ma non solo. La consegna sarà immediata: in pochissimi giorni questi due gadget saranno al domicilio da te selezionato. Il risparmio poi, è incredibile: ben 159,00€ in meno grazie all’offerta top del momento.

Il portale di e-commerce americano ti darà la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate (anche a tasso zero) così che l’importo di questi due articoli non vada ad impattare troppo sul tuo budget.

Google Pixel 6a: il midrange che tutti vogliono, oggi in offerta

Sotto la scocca di questo Google Pixel 6a è presente un processore Google Tensor; si tratta di un SoC incredibile, performante, che rende il device veloce, reattivo e fluido in ogni operazione. Dispone di una batteria adattiva che si adegua alle tue esigenze e abitudini; capisce anche quali sono le tue app preferite e quelle che usi più spesso e non sprecherà risorse e memoria per quelle meno utilizzate. In più, si ricarica in pochissimo tempo.

La fotocamere garantisce scatti pazzeschi; i ritratti garantiranno la riproduzione praticamente perfette dei toni della pelle, i volti saranno nitidi e la sfocatura cinematografica renderà le immagini… pronte per la condivisione sui social. Scatena la tua creatività con questo gioiellino. E poi, è super sicuro: all’interno del device troviamo il chip Titanie M2 che protegge lo smartphone da eventuali attacchi esterni.

In confezione troverai gli auricolari TWS Buds-A dal valore di 100€; sono cuffie Bluetooth perfette per le chiamate, ma anche per ascoltare la musica in totale libertà.

Approfitta di questa promo presente su Amazon per portarti a casa Pixel 6a e Pixel Buds-A al prezzo speciale di 399,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.