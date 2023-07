Google Pixel 6a: il mediogamma che devi comprare OGGI su Amazon

Google Pixel 6a è il midrange del 2022 del colosso di Mountain View; è un dispositivo che promette di offrire un’esperienza utente superiore e prestazioni fotografiche eccellenti a un prezzo più che accessibile. Grazie agli sconti di Amazon sarà vostro con soli 359,00€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire anche perché la consegna è celere e immediata e sarà a casa vostra (o presso un luogo da voi designato) entro pochissimi giorni.

Google Pixel 6a: mediogamma con stile a basso prezzo

Il Google Pixel 6a mette in primo piano la fotocamera, un aspetto che è diventato un punto di forza della linea Pixel. Con un sensore principale da 12,2 MP, potenziato da sofisticati algoritmi di elaborazione delle immagini e funzioni di intelligenza artificiale, cattura foto eccezionali in qualsiasi situazione di luce. La camera viene coadiuvata dall’intelligenza artificiale al fine di fornire immagini incredibili e video di qualità cinematografica.

Presenta un design minimalista e moderno, con un corpo in policarbonato che offre una presa comoda ed ergonomica. Il display OLED da 6,1 pollici offre colori vivaci, contrasto elevato e una nitidezza straordinaria, rendendo l’esperienza visiva coinvolgente e piacevole. La risoluzione FHD+ garantisce dettagli nitidi e la tecnologia Always-on Display offre informazioni utili senza dover attivare lo schermo. Sotto il cofano troviamo lo stesso processore che vi è in Pixel 6 Pro, ovvero il Google Tensor di prima generazione che viene coadiuvato dalla RAm da 6 GB e da memoria interna da 128 GB non espandibile.

È sempre aggiornatissimo visto che dispone dell’ultima versione di Android. Grazie all’ecosistema Google, avrete accesso a tutte le app e i servizi di BigG in modo semplice e integrato. Citiamo poi la batteria che dura un giorno intero con una singola carica e che si adatta alle esigenze e alla abitudini degli utenti. Dulcis in fundo, modem 5G e modulo NFC completano il tutto. A soli 359,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.