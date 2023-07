Google Pixel 6a: il mediogamma che devi comprare OGGI su Amazon

Oggi vi parliamo di uno smartphone di casa Google davvero eccezionale; si chiama Pixel 6a ed è un midrange assolutamente favoloso. È compatto ma potente, versatile, dotato di tecnologie rivoluzionarie e con un processore di fascia alta. Grazie agli sconti di Amazon poi, sarà vostro con soli 349,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo. La consegna sarà celere e immediata e avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Non di meno, sappiate che il costo dell’articolo si potrà dilazionare in comode rate con il servizio esterno di CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale. Fra le altre cose, citiamo i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte con il supporto logistico del sito.

Google Pixel 6a: il Best Buy di Amazon

Questo meraviglioso Google Pixel 6a si presenta come un midrange di fascia alta dotato delle migliori tecnologie a bordo; partiamo la disamina parlando del processore Google Tensor G1 di prima generazione, coadiuvato da 6 GB di RAM e da memorie interne da 126 GB. A correlazione del tutto vi è anche un modem 5G per la connettività next-gen e un chip Titan per la sicurezza dei dati degli utenti.

Lo schermo è un meraviglioso pannello OLED da 6,1 pollici con refresh rate da 60 Hz con cornici sottili e selfiecam per le videocall in alta risoluzione. Ottima l’integrazione fra hardware e software visto che questo device è interamente realizzato da Google. La batteria è adattiva e si adatterà alle vostre esigenze e abitudini di utilizzo e il comparto fotografico vi regalerà emozioni. Con un prezzo di soli 349,oo€ difficilmente troverete di meglio in circolazione. Non lasciateveli sfuggire questa promozione esclusiva su Amazon; le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.